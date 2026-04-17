Сотни школьников со всего края познакомились с профессией энергетика

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном центре «Россия» в Красноярске прошел межрегиональный фестиваль «Профессия: ориентиры молодым». На одной площадке собрались представители центра занятости, образовательных учреждений края, крупнейших компаний города — среди них и специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».
Интерактивная площадка филиала «Красноярскэнерго» стала местом притяжения молодежи. Школьники знакомились с миром энергетики, проверяли свои знания с помощью энергетического кроссворда и примеряли спецодежду, в которой работают бригады службы высоковольтных линий. Особый интерес вызвал виртуальный голографический стенд Сибирского корпоративного энергетического учебного центра (СибКЭУЦ). Ребята наглядно смогли увидеть, как электромонтёр работает на высоте: проверяет состояние линий электропередачи, меняет оборудование. 3D-стенд детально визуализировал эти рабочие процессы.
«Мы рассказали ребятам о разнообразии профессий в компании. Электромонтёры — это главное звено, но без экономистов, юристов и других специалистов нам также не обойтись. В энергетике много интересных и востребованных специальностей. Мы помогаем молодежи в профессиональном самоопределении и будем рады, если их первой ступенью в профессии станет наша энергокомпания», — пояснила ведущий специалист управления персоналом филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Татьяна Бирюля.
Работа с молодёжью компанией «Россети Сибирь» ведется на постоянной основе. Для них проводятся энергокружки в школах, ежегодно формируют студенческие энергоотряды для летней практики, проводятся экскурсии на энергообъекты и практические занятия по электробезопасности. Это позволяет молодому поколению не только познакомиться с энергетикой в теории, но и погрузиться в рабочие процессы, чтобы уже во время учёбы сделать осознанный выбор профессии.