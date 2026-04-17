Асфальтобетонный завод в Крыму нарушал экологические нормы

Выявлены нарушения природоохранного законодательства на территории Бахчисарайского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Выяснилось, что предприятие, производящее асфальтно-бетонное покрытие, нарушает законодательство об охране атмосферного воздуха и окружающей среды.
Компания эксплуатирует неучтенный источник выбросов в атмосферу. Природоохранную проектную документацию в связи с появлением этого источника загрязнения не обновили. Кроме того, на производственной территории отходы складируют в непредназначенных для этого местах.
Прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения приняты меры к устранению выявленных нарушений.
«Кроме того, в отношении ответственного лица организации возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым», — говорится в сообщении.