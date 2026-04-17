Асфальтобетонный завод в Крыму нарушал экологические нормы

Прокуратура выявила нарушения в деятельности одного из предприятий в Бахчисарайском районе.

Источник: Прокуратура Республики Крым

Выявлены нарушения природоохранного законодательства на территории Бахчисарайского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Выяснилось, что предприятие, производящее асфальтно-бетонное покрытие, нарушает законодательство об охране атмосферного воздуха и окружающей среды.

Компания эксплуатирует неучтенный источник выбросов в атмосферу. Природоохранную проектную документацию в связи с появлением этого источника загрязнения не обновили. Кроме того, на производственной территории отходы складируют в непредназначенных для этого местах.

Прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения приняты меры к устранению выявленных нарушений.

«Кроме того, в отношении ответственного лица организации возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше