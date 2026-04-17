«Известия» выяснили, что около 10 млн россиян попадут под контроль ФНС

Около 7−10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль ФНС из-за переводов на карты, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
30 марта правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц. Поправками предлагается, в частности, наделить ФНС правом получать от Банка России информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. О каких признаках идет речь, в документе не уточняется.
В начале апреля в ФНС сообщили, что неподтвержденные безналичные доходы граждан, превышающие лимит в 2,4 млн руб. в год, могут автоматически стать объектом контроля со стороны налоговых органов.
По словам начальника юридического департамента «ВМТ Консалт» Софьи Лукиновой, в первую очередь контроль затронет тех, кто зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформлен как самозанятый или ИП. Помимо этого, в зоне внимания окажутся и россияне со смешанными доходами.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в беседе с «Известиями» рассказал, что особый интерес у ФНС вызовут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. рублей ежемесячно. При этом разовые переводы затронуты не будут.
Эксперты ожидают роста «серых схем». Часть расчетов может уйти в наличные, а доходы будут дробиться между родственниками или посредниками, сказала Софья Лукинова. Экономист Андрей Бархота заявил, что спрос на наличные может вырасти на 2−3 трлн руб. в течение года.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.