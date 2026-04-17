Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бахчисарайском районе Крыма ремонтируют мост через Альму

Объект находится неподалеку от села Новопавловка.

Источник: пресс-служба Минтранса Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма продолжается ремонт моста через реку Альма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

Мост через Альму находится на дороге Тополи — Севастьяновка. Он расположен неподалеку от села Новопавловка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте уже устанавливают железобетонные балки пролета. Кроме того, рабочие сваривают арматуру между плитами. Благодаря этому конструкция получится монолитной и надежной.

«Также заливают бетон для мостовой плиты и укрепляют опоры», — говорится в сообщении.

