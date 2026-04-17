В Бахчисарайском районе Крыма ремонтируют мост через Альму

В Бахчисарайском районе Крыма продолжается ремонт моста через реку Альма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.
Мост через Альму находится на дороге Тополи — Севастьяновка. Он расположен неподалеку от села Новопавловка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На объекте уже устанавливают железобетонные балки пролета. Кроме того, рабочие сваривают арматуру между плитами. Благодаря этому конструкция получится монолитной и надежной.
«Также заливают бетон для мостовой плиты и укрепляют опоры», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
