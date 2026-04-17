Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 31,4 рубля в день

Белстат сказал, сколько белорусы в среднем тратят в день в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сообщил, что белорусы тратят в магазинах в среднем 31,4 рубля в день. Информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2026 года составил 31,4 рубля. За аналогичный период 2025 года указанный показатель составлял 28 рублей.

По данным Белстата, розничный товарооборот организаций торговли в первом квартале 2026 года составил 24,6 миллиарда рублей. На них пришлось 96,1% розничного товарооборота страны.

