Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 31,4 рубля в день

Белстат сообщил, что белорусы тратят в магазинах в среднем 31,4 рубля в день. Информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2026 года составил 31,4 рубля. За аналогичный период 2025 года указанный показатель составлял 28 рублей.
По данным Белстата, розничный товарооборот организаций торговли в первом квартале 2026 года составил 24,6 миллиарда рублей. На них пришлось 96,1% розничного товарооборота страны.
