Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Глеб Никитин купил и протестировал новую Volga K50

Он считает, что машина будет востребована у потребителей.

Источник: Время

Новую Volga K50 приобрел машину перед официальным стартом продаж губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он сообщил в своем канале МАХ.

«Чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации», — пояснил он, напомнив о развитии производства в Нижнем Новгороде.

По словам главы региона, возрождение «Волги» — очень значимый проект.

«Это не только восстановление автомобильного бренда, который был символом целой эпохи, но и создание дополнительных рабочих мест, развитие автокластер», — отметил Глеб Никитин.

Он рассказал, что уже водил автомобиль.

«Он прекрасен: просторный, комфортный, много удобных современных функций… Получил удовольствие за рулем», — сказал губернатор, выразив уверенность, что машина будет востребована у потребителей.

Ранее нижегородцам озвучили возможную стоимость ТО для автомобилей Volga K50 и С50.

