Губернатор Глеб Никитин купил и протестировал новую Volga K50

Новую Volga K50 приобрел машину перед официальным стартом продаж губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он сообщил в своем канале МАХ.
«Чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации», — пояснил он, напомнив о развитии производства в Нижнем Новгороде.
По словам главы региона, возрождение «Волги» — очень значимый проект.
«Это не только восстановление автомобильного бренда, который был символом целой эпохи, но и создание дополнительных рабочих мест, развитие автокластер», — отметил Глеб Никитин.
Он рассказал, что уже водил автомобиль.
«Он прекрасен: просторный, комфортный, много удобных современных функций… Получил удовольствие за рулем», — сказал губернатор, выразив уверенность, что машина будет востребована у потребителей.
Ранее нижегородцам озвучили возможную стоимость ТО для автомобилей Volga K50 и С50.
А эксперт Иванов рассказал о перспективах кроссовера VOLGA K50.