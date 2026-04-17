Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль VOLGA

Таким образом Глеб Никитин решил поддержать отечественный автопром.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль Volga К50. Об этом он сообщил в соцсетях.

Таким образом Глеб Никитин решил поддержать отечественный автопром. Автомобиль был приобретен до официального старта продаж с целью анализа его технических характеристик и выработки предложений по последующей локализации производства.

«Я уже водил автомобиль, он прекрасен — просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов. Уверен, что машина будет востребована у потребителей, а проект ожидает большое будущее.», — подчеркнул Глеб Никитин.

Как сообщил губернатор, возвращение бренда «Волга» на рынок представляет собой важную инициативу как для региона, так и для всей отрасли. Этот проект выходит за рамки простого возрождения автомобильной марки, являвшейся знаковым символом одной из эпох, и включает в себя создание новых рабочих мест, развитие производств компонентов и стимулирование роста автокластера.

Ранее первую модель бренда VOLGA представили в Нижнем Новгороде.