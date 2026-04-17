Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль Volga К50. Об этом он сообщил в соцсетях.
Таким образом Глеб Никитин решил поддержать отечественный автопром. Автомобиль был приобретен до официального старта продаж с целью анализа его технических характеристик и выработки предложений по последующей локализации производства.
«Я уже водил автомобиль, он прекрасен — просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов. Уверен, что машина будет востребована у потребителей, а проект ожидает большое будущее.», — подчеркнул Глеб Никитин.
Как сообщил губернатор, возвращение бренда «Волга» на рынок представляет собой важную инициативу как для региона, так и для всей отрасли. Этот проект выходит за рамки простого возрождения автомобильной марки, являвшейся знаковым символом одной из эпох, и включает в себя создание новых рабочих мест, развитие производств компонентов и стимулирование роста автокластера.
Ранее первую модель бренда VOLGA представили в Нижнем Новгороде.