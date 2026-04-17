Белорусская компания хочет строить стадион в центре Воронежа

Руководитель российского региона не упомянул название фирмы. Но, по его словам, Министерство физкультуры и спорта Воронежской области подтвердило соответствие предложения требованиям законодательства.
Александр Гусев уточнил, что белорусская компания в первое время финансирование строительства объекта берет на себя, поэтому это «достойно серьезного внимания». При этом подчеркнули, что белорусская компания — лишь первый заявившийся инвестор из возможных: пока ждут предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте.
Общая сумма ассигнований из бюджета Воронежской области на строительство стадиона за три года может составить 18,4 млрд российских рублей.
К слову, в конце 2025 года Александр Гусев во время прямой линии рассказал, что строительство новой футбольной арены должно начаться сразу после завершения демонтажа старой. Тогда отмечалось, что по одному из возможных сценариев работы проведет ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест». Именно эта компания с начала декабря занималась сносом объекта.