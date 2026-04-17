В Башкирии модернизируют Уфимский молзавод

Речь идет о модернизации перерабатывающих мощностей, благодаря которой завод увеличит объемы производства и расширит ассортимент товаров, включая экспортные поставки.
«У Башкортостана большой потенциал развития переработки молока. Модернизация уфимского предприятия придаст хороший импульс этому направлению. Важно, что в рамках работы мы выстраиваем долгосрочные взаимоотношения с местными производителями сырья и помогаем им укреплять материально-техническую базу, в том числе создавать новые животноводческие фермы», — рассказал Андрей Шутов.
Как отметил Глава РБ, Башкортостан готов сотрудничать с партнерами-поставщиками качественной продукции для жителей республики.
В республике успешно реализуют проект «Молочная кухня» по производству специализированной продукции для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет. В прошлом году такие продукты бесплатно получили более 20 тысяч человек. Кроме того, в регионе действует широкий перечень мер господдержки инвестпроектов.
Параметры проекта техперевооружения Уфамолзавода обсудят с руководством холдинга на одном из «Инвестчасов».
