В Башкирии модернизируют Уфимский молзавод

Планы по техническому перевооружению Уфимского молочного завода обсудил Глава Башкирии Радий Хабиров во время деловой встречи с управляющим холдинга «Комос Групп» Андреем Шутовым.

Речь идет о модернизации перерабатывающих мощностей, благодаря которой завод увеличит объемы производства и расширит ассортимент товаров, включая экспортные поставки.

«У Башкортостана большой потенциал развития переработки молока. Модернизация уфимского предприятия придаст хороший импульс этому направлению. Важно, что в рамках работы мы выстраиваем долгосрочные взаимоотношения с местными производителями сырья и помогаем им укреплять материально-техническую базу, в том числе создавать новые животноводческие фермы», — рассказал Андрей Шутов.

Как отметил Глава РБ, Башкортостан готов сотрудничать с партнерами-поставщиками качественной продукции для жителей республики.

В республике успешно реализуют проект «Молочная кухня» по производству специализированной продукции для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет. В прошлом году такие продукты бесплатно получили более 20 тысяч человек. Кроме того, в регионе действует широкий перечень мер господдержки инвестпроектов.

подчеркнул Хабиров

Параметры проекта техперевооружения Уфамолзавода обсудят с руководством холдинга на одном из «Инвестчасов».

Ранее в Башкирии выросло производство в фермерских хозяйствах.