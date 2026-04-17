Минтруда раскрыло самые востребованные специальности в Беларуси

Минтруда раскрыло самые востребованные цифровые специальности в Беларуси. Подробности БелТА рассказала консультант информационно-аналитического отдела главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Ольга Белоцкая.
В Беларуси 27 университетов готовят специалистов в IT-сфере.
— Но сегодня уже, наверное, чисто об IT мы не говорим. Есть смежные специальности. Каждая специальность интегрируется с IT-сферой, и поэтому цифровая компетенция необходима абсолютно всем, — подчеркнула специалист.
По ее словам, новые программы направлены на информационную безопасность и кибербезопасность. Это, добавляет Ольга Белоцкая, становится востребованным и актуальным. Вместе с тем спросом пользуются специальности, которые связаны с искусственным интеллектом и дизайном.
— Наши вузы — БГУ, БГУИР, — предлагают данное направление, а по кибербезопасности 8 вузов предлагают свои программы по подготовке не только в Минске, но и в Полоцке, Гродно, — обратила внимание Белоцкая.
В республике также готовят специалистов по 120 инженерным специальностям, по 23 IT-специальностям в бакалавриате, а также по 20 — в магистратуре. Консультант пояснила, что по инженерным специальностям студенты изучают 50 и более дисциплин (информационные системы управления бизнесом, технологии блокчейн, коммуникации в сфере бизнеса и так далее). По всем специальностям подготовки были разработаны и согласованы образовательные стандарты.