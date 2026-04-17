ЦБ: годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,08%

«Цены в Калининградской области в марте выросли на 0,69%, а в целом по стране — на 0,60%. В частности, в регионе заметнее, чем в целом по России, подорожали услуги зарубежного туризма. Одна из возможных причин — ограниченное количество прямых авиарейсов из калининградского аэропорта на зарубежные направления отдыха (стоимость авиаперелета входит в цену путевки). Больше, чем в целом по стране, подорожали услуги почтовой связи, которые входят в категорию “Другие услуги”. Это объясняется более заметной индексацией тарифов на почтовые услуги из-за удаленности региона», — заключили в Центробанке.