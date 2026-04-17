В Челябинске оштрафовали управляющую компанию за плохое содержание домов

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля, ФедералПресс. В Челябинске оштрафовали управляющую компанию «Мой дом Урал» за ненадлежащее обслуживание многоквартирных домов.

«Госжилинспекция назначила штраф в размере 250 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре региона.

Проверку провела прокуратура Калининского района. Выяснилось, что в январе 2026 года в доме № 62 на улице Молодогвардейцев долго не было холодной воды, а в феврале в здании на Кирова, 3 отключили и воду, и свет. УК даже не организовала подвоз воды жильцам. Кроме того, в январе-феврале без отопления остались три дома на улицах Каслинской, Университетской набережной и Калинина.

Ранее, в феврале, «Мой дом Урал» и еще одна компания — «Дирекция единого заказчика Калининского района» — лишились права обслуживать около 174 домов в Челябинске. В Госжилинспекции причиной назвали фактический срыв отопительного сезона и массовые жалобы горожан. УК не раз попадали в поле зрения правоохранителей. Директора «Мой дом Урал» отстранили от должности на полгода.