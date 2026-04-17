В Челябинске оштрафовали управляющую компанию за плохое содержание домов

Проверку провела прокуратура Калининского района. Выяснилось, что в январе 2026 года в доме № 62 на улице Молодогвардейцев долго не было холодной воды, а в феврале в здании на Кирова, 3 отключили и воду, и свет. УК даже не организовала подвоз воды жильцам. Кроме того, в январе-феврале без отопления остались три дома на улицах Каслинской, Университетской набережной и Калинина.