Экономист Левченко раскрыл, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться

Экономист Владимир Левченко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться.
Эксперт отметил, что ослабление доллара по отношению к сырьевым валютам не вызывает удивления. По его словам, ключевым фактором, влияющим на курс рубля, остаются потоки капитала. Он подчеркнул, что меры по ограничению оттока капитала в России начали активно применяться лишь в начале прошлого года, что и повлияло на текущую динамику национальной валюты.
При этом, как указал Левченко, рост цен на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке пока не привёл к притоку средств в страну. Вместо этого объем иностранной валюты в российской экономике продолжает увеличиваться и накапливаться. Он добавил, что с началом сырьевого цикла этот процесс усилится, что приведёт к избытку валюты и, как следствие, может способствовать дальнейшему укреплению рубля.