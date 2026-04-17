Активная стройка начнется в мае: Миндортранс Челябинской области построит новые мосты и отремонтирует ключевые трассы

В Челябинской области готовятся к активному старту дорожного сезона. В 2026 году работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» развернутся сразу на нескольких крупных объектах. Основная фаза строительства начнется уже в мае.
Среди ключевых объектов — строительство мостов через реки Нижний Тогузак в районе села Татищево и Большая Сатка, а также реконструкция дороги Дробышево — трасса Троицк — Октябрьское. Помимо этого, предстоит масштабный ремонт нескольких участков региональной сети.
Один из самых крупных объектов — дорога Первуха — Меседа — Тюлюк. Здесь уже готовят земляное полотно, обустраивают водоотводы, устанавливают трубы и укрепляют основу. Работы сложные: подрядчикам приходится откачивать грунтовые воды и заменять слабые грунты.
На участке Уйское — Вандышевка — Кумляк техника снимает верхний слой почвы и готовит основу для новой дороги. Параллельно в других местах ведутся подготовительные работы: где-то завозят стройматериалы и расчищают площадку, где-то проводят геодезическую разметку трасс.
Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов отметил, что национальный проект позволяет системно обновлять дорожную сеть. В этом году особое внимание уделяется крупным объектам.
— В ближайшее время там развернутся активные строительные работы. Наша задача — обеспечить качество и соблюдение сроков на каждом этапе, — отметил он.
Полноценный старт дорожного сезона традиционно намечен на май — к этому времени устанавливается стабильная плюсовая температура, а дорожное покрытие просыхает после зимы.