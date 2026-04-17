Таможня объяснила доначисления при ввозе товаров из ЕАЭС

Ввоз в Россию товаров, произведенных в недружественных странах, через ЕАЭС является «обходом» повышенных ставок, введенных правительством, заявили в ФТС. Так там объяснили сообщения о доначислениях в отношении таких поставок.

Источник: РБК

Импорт в Россию товаров, страной происхождения которых являются недружественные государства, в соответствии с правилами правительства должен осуществляться с уплатой таможенных пошлин по повышенным ставкам. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) в ответ на «публикации СМИ о начислении бизнесу повышенных пошлины на ввозимые из Евразийского экономического союза товары, которые были произведены в недружественных странах».

В ФТС напомнили о действии постановления от 7 декабря 2022 года № 2240, которым установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, произведенных в недружественных странах. «Обход введенных ограничений путем переориентирования товаропотоков через страны ЕАЭС создает неравные конкурентные условия и влечет поступление денежных средств в федеральный бюджет не в полном объеме», — подчеркнули в ФТС.

Таможенные органы начали доначислять российскому бизнесу повышенные пошлины на товары, которые были закуплены в странах ЕАЭС, но произведены в отнесенных правительством к недружественным, сообщил ранее Forbes со ссылкой на юристов и предпринимателей. Издание указало, что раньше таможенники действовали в соответствии с письмом ФТС от 2023 года, в котором разъяснялось, что если продукция «приобрела статус товара ЕАЭС», то доплата пошлины не требуется.

Повышенные ставки действуют до конца 2027 года и составляют от 15 до 50% в зависимости от категории товара. Для ряда позиций разница с базовой пошлиной значительна: так, для французских духов предусмотрена ставка 20 вместо 6,5%, для помады — 35 вместо 6,5%. Среди товаров, на которые распространяются повышенные пошлины, — колбасы, жевательная резинка, шоколад, пиво и вина, средства для макияжа, шампуни, различные инструменты, бульдозеры, станки и т. д.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.