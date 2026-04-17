Таможня объяснила доначисления при ввозе товаров из ЕАЭС

Таможенные органы начали доначислять российскому бизнесу повышенные пошлины на товары, которые были закуплены в странах ЕАЭС, но произведены в отнесенных правительством к недружественным, сообщил ранее Forbes со ссылкой на юристов и предпринимателей. Издание указало, что раньше таможенники действовали в соответствии с письмом ФТС от 2023 года, в котором разъяснялось, что если продукция «приобрела статус товара ЕАЭС», то доплата пошлины не требуется.