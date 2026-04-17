Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налог на вклады: сколько и когда платить в 2026 году, рассказали в ФНС

Налогом на доходы физлиц облагается общая годовая сумма процентного дохода, из которой вычитается необлагаемая сумма.

В волгоградском УФНС напоминают о принципах расчета налога на вклады за 2025 год.

Для тех, чей доход с банковских вкладов не превышает 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ сохраняется в размере 13%. При сумме свыше этого порога придется уплатить 15%.

Налогом на доходы физлиц облагается общая годовая сумма процентного дохода, из которой вычитается необлагаемая сумма. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей помножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ в календарном году. При наличии долгосрочных вкладов — с учетом величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет.

«Максимальное значение ключевой ставки Центробанка в 2025 году — 21%. Следовательно, необлагаемый минимум составит 210 000, 1 млн рублей помноженный на 21%. Совокупный процентный доход, полученный сверх этой суммы, подлежит налогообложению», — поясняют в волгоградском УФНС.

Доходы, полученные в виде процентов по вкладам в банках, не могут уменьшаться на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные и налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан. Декларирование процентных доходов не требуется, если речь идет о российских банках.

Сумма налога включается в сводное налоговое уведомление. Уплатить ее нужно до 1 декабря 2026 года.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, кому из волгоградцев придется отчитаться перед ФНС за переводы на карту.