Налог на вклады: сколько и когда платить в 2026 году, рассказали в ФНС

В волгоградском УФНС напоминают о принципах расчета налога на вклады за 2025 год.
Для тех, чей доход с банковских вкладов не превышает 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ сохраняется в размере 13%. При сумме свыше этого порога придется уплатить 15%.
Налогом на доходы физлиц облагается общая годовая сумма процентного дохода, из которой вычитается необлагаемая сумма. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей помножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ в календарном году. При наличии долгосрочных вкладов — с учетом величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет.
«Максимальное значение ключевой ставки Центробанка в 2025 году — 21%. Следовательно, необлагаемый минимум составит 210 000, 1 млн рублей помноженный на 21%. Совокупный процентный доход, полученный сверх этой суммы, подлежит налогообложению», — поясняют в волгоградском УФНС.
Доходы, полученные в виде процентов по вкладам в банках, не могут уменьшаться на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные и налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан. Декларирование процентных доходов не требуется, если речь идет о российских банках.
Сумма налога включается в сводное налоговое уведомление. Уплатить ее нужно до 1 декабря 2026 года.
