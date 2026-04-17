В Уфе показали ход строительства школы № 165 в Затоне

Строительство центра образования № 165 идёт по графику, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов после визита на объект. В начальном и среднем блоках продолжается отделка учебных кабинетов. В малом гимнастическом зале завершено грунтование стен, предстоит покраска. В блоках А и Б на первом этаже кабинеты уже покрашены полностью и оформлены согласно дизайн-проекту. В коридорах и санузлах завершается укладка плитки, параллельно идёт монтаж напольного покрытия в классах. Одновременно ведутся пусконаладочные работы инженерных систем.