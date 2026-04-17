В Казани запустили производство двух инновационных продуктов для ЖКХ

В Казани на территории завода «РГК» состоялось официальное открытие двух новых производственных мощностей, направленных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин подчеркнул, что одной из ключевых задач республики является повышение надежности инженерных коммуникаций.
По словам замминистра, в 2025 году обновление инженерных сетей охватило порядка 500 километров, что стало возможным благодаря применению передовых технологий в производстве труб. Это заметно повысило стабильность работы коммунальных систем, гарантируя непрерывное обеспечение граждан теплом и горячей водой.
Завод, ранее принадлежавший «Казаньоргсинтезу» (входящему в группу СИБУР), был приобретен компанией «РГК» в 2023 году. Такое близкое расположение поставщика сырья и производителя полимерных труб позволило оптимизировать логистику и оперативно управлять поставками.
На мероприятии по случаю официального открытия новых производств, были представлены инновационные продукты: полимерный лист, продлевающий срок службы гидротехнических сооружений до полувека и снижающий эксплуатационные расходы на 40−60%, а также профиль из НПВХ, предлагающий экономичное и эффективное решение для ремонта существующих сетей.
Было отмечено, что использование НПВХ профиля позволит проводить реконструкцию сетей без масштабных земляных работ и перекрытия дорожного движения. Хотя технология уже применяется в России около пяти лет, для Татарстана она означает значительную экономию затрат на логистику.
Заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов подчеркнул важность поддержки переработчиков полимеров и отметил положительный пример СИБУРа, интегрирующего поставщиков сырья и переработчиков. Он выразил уверенность, что синергия науки, производства сырья и переработки станет мощным стимулом для развития отрасли.
Генеральный директор ГК «РГК» Ленар Гильмутдинов сравнил классический метод ремонта трубопроводов, занимающий 6−10 месяцев, с технологией санации с помощью НПВХ профиля, которая сокращает сроки до 1−3 месяцев, при этом минимизируя неудобства для населения.
Директор ООО «АрсеналГидро» Алсу Зайнуллина подтвердила актуальность предложенных решений, отмечая, что рынок давно ожидает таких инноваций, способствующих увеличению срока службы изделий. Она подчеркнула, что новые решения соответствуют нормативным требованиям и облегчают процесс экспертизы, монтажа и эксплуатации, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве коммунальных услуг и тарифах.
Руслан Хайруллин, директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа, заверил, что компания готова обеспечить необходимое полимерное сырье для текущих и будущих нужд производства.