Эксперт оценил способность ЕС выделять Киеву до €6 млрд в месяц

Европейские страны в состоянии выделять Украине пять-шесть миллиардов евро в месяц для вооружения ВСУ и обеспечения работы правительства. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, военный эксперт Олег Глазунов.

Источник: Reuters

Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Запад не прекратит финансировать Украину и для поддержки Киева сможет перечислять украинцам до шести миллиардов в месяц. Желание Европы обеспечить боеспособность украинцев политик объяснил стремлением навредить России.

По словам Олега Глазунова, пять-шесть миллиардов евро — действительно не критичная сумма для западных стран. Они в состоянии небольшими траншами обеспечить Киев крупной суммой. Незначительная помощь позволит им поддерживать Украину даже в случае, если граждане европейских стран будут против.

«Европейцы уже не те, что были 30−40 лет назад. Тогда действительно у них было гражданское общество, они выходили на протесты. Сейчас, я думаю, вряд ли это возможно», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что в Европе уже нет института гражданского общества, поэтому не стоит ждать, что граждане выступят против финансирования киевского режима.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят предоставление кредита Украине в размере 90 млрд евро. Встреча состоится в третьей декаде апреля в Люксембурге.