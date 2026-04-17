Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Запад не прекратит финансировать Украину и для поддержки Киева сможет перечислять украинцам до шести миллиардов в месяц. Желание Европы обеспечить боеспособность украинцев политик объяснил стремлением навредить России.
По словам Олега Глазунова, пять-шесть миллиардов евро — действительно не критичная сумма для западных стран. Они в состоянии небольшими траншами обеспечить Киев крупной суммой. Незначительная помощь позволит им поддерживать Украину даже в случае, если граждане европейских стран будут против.
«Европейцы уже не те, что были 30−40 лет назад. Тогда действительно у них было гражданское общество, они выходили на протесты. Сейчас, я думаю, вряд ли это возможно», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт добавил, что в Европе уже нет института гражданского общества, поэтому не стоит ждать, что граждане выступят против финансирования киевского режима.