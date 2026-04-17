Жители Пермского края могут снимать наличные на кассе торговых точек

В Прикамье на 1 апреля 2026 года услугу «наличные на кассе» предоставляют более 800 торгово-сервисных предприятий. Жители и гости региона могут снимать наличные с банковской карты на кассах магазинов и автозаправочных станций (АЗС). Такая услуга особенно актуальна для населенных пунктов, где нет офисов банков и банкоматов.
Узнать, доступна ли услуга в конкретной торговой точке, можно по специальной наклейке на кассе и надписи на экране терминала оплаты. Если такой информации нет, нужно спросить у продавца.
Чтобы воспользоваться сервисом, в магазине необходимо что-то купить и оплатить покупку картой. С одной карты можно снять не более 5 тыс. рублей в день и не более 30 тыс. рублей в месяц.
Магазины не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но установить свой тариф может банк, выпустивший карту. Поэтому стоит предварительно уточнить у банка, есть ли плата за использование сервиса. Эту информацию можно узнать по телефону горячей линии, на официальном сайте или в чате мобильного приложения банка.
Ольга Калинина, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:
«Услуга “Наличные на кассе” обеспечивает клиентам оперативный доступ к наличным средствам в момент оплаты покупки, что повышает удобство расчётов и снижает издержки, связанные с поиском банкоматов. Для предприятий торговли внедрение данной опции способствует росту лояльности покупателей, увеличению среднего чека и оптимизации кассовых операций. Таким образом, сервис формирует дополнительную ценность как для потребителей, так и для ритейлеров».
реклама, ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, erid: 2W5zFHRRBBP.