Решетников заявил, что резервы экономики «во многом исчерпаны»

Макроэкономическая ситуация в России сейчас более сложная, чем в последние годы, из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске.
Когда речь идет о структурных изменениях, всегда речь идет о создании рабочих мест, открытии производств и других инициативах, в последние годы такая работа велась, делать это научились, рассказал министр.
«Но мы это научились делать в условиях, скажем так, достаточно спокойного рынка труда. Когда мы понимали, что да, у нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы», — продолжил он (цитата по «Интерфаксу»).
Но сейчас, подчеркнул Решетников, «фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная».
Ситуация в экономике непростая и бизнес это «чувствует наиболее остро», уверен глава Минэкономразвития. «И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться. Поэтому, наверное, основная наша задача сейчас — это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит», — указал Решетников.
На бизнесе так или иначе будут отражаться и крепкий рубль, и достаточно высокие процентные ставки, предупредил он.
«Конечно, здорово, что они [ставки] снижаются, но, учитывая в том числе и определенную бюджетную ситуацию, они, наверное, будут снижаться чуть ниже [более медленно], чем нам бы хотелось», — добавил глава ведомства.
Главной задачей для бизнеса в ближайшее время Решетников назвал «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».
«Поэтому, конечно, первая, наверное, задача, которая стоит перед всеми нами, — это максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, тех возможностей, которые дают нам ИТ, дает нам искусственный интеллект, для того чтобы объяснить, помочь предпринимателям как раз повысить собственную эффективность», — заключил министр.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и ЦБ объяснить причины отставания макроэкономических показателей от прогнозов.
По словам Путина, среди причин отрицательной динамики специалисты называют «календарные, погодные, так называемые сезонные факторы»: в январе на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше. «Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — заявил он.
Президент констатировал, что в целом за январь—февраль ВВП снизился на 1,8%. «В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», — указал он.
Путин также поручил представить предложения по возобновлению экономического роста, «поддержке деловых инициатив, улучшению структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость».
