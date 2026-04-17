Зарплата до 150 тысяч и обучение: молодежь ждут на предприятиях Казани

Обозреватель «Татар-информа» сегодня побывала на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в «УНИКСе» и пообщалась с кадровыми службами.
Руководитель группы по подбору персонала Казанского порохового завода Екатерина Быханова сообщила, что на ярмарке представлены вакансии для рабочих и специалистов узкого направления. В их числе слесарь-ремонтник, электромонтер, мастер, строитель, экономист, бухгалтер. Средняя зарплата на предприятии по итогам марта составляет 124,5 тыс. рублей.
«Мы берем без опыта и готовы всему обучить. На ярмарке проводим мастер-класс по оказанию первой помощи и физхиманализу», — сказала Быханова.
Начальник отдела кадров МУП ПАТП-2 Венера Азиятуллина рассказала, что предприятие предлагает на ярмарке около 30 вакансий.
«Мы ищем водителей автобусов, кондукторов, контролеров оплаты труда, автослесарей, автомойщиков, сантехников. Средняя заработная плата — 103 тысячи рублей», — отметила она.
По словам собеседницы, средний возраст сотрудников составляет 45 лет. ПАТП-2 заинтересовано в молодых кадрах.
«Берем молодых без опыта и обучаем, у нас есть своя автошкола. Предлагаем соцпакет, у нас есть два общежития», — подчеркнула Азиятуллина.
Специалист отдела кадров завода Точмаш Алсу Сахабиева отметила, что предприятию нужны энергетики, мастеры, механики, операторы ЧПУ, инженеры, фрезеровщики, токари, электромонтеры.
«Средняя зарплата у нас от 60−70 и до 150 тысяч рублей. Для работников есть льготные путевки в санатории, поощрения к праздникам. Готовы взять молодежь без опыта на рабочие вакансии», — заключила Сахабиева.
Ярмарка вакансий проводится благодаря федеральному проекту «Человек труда» национального проекта «Кадры». В Татарстане развернуто 46 площадок, объединяющих 350 предприятий (более 200 из них — в сферах обрабатывающего производства, строительства, IT и сельского хозяйства, включая 25 предприятий ОПК). Соискателям предлагается более 10 тысяч вакансий.