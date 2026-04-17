Генпрокуратура взяла под контроль расследование дел сети «бумажного НДС»

По поручению генпрокурора России Александра Гуцана проведена проверка исполнения налогового законодательства, заявил РБК источник, близкий к надзорному ведомству, и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела мошеннической сети «бумажного НДС» на ₽1,2 трлн.
«Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4800 технических компаний, которые фактически являлись участниками теневой площадки по обходу установленного порядка уплаты налогов, предоставляли недостоверные данные и заведомо ложные декларации. Это привело к ненадлежащему исчислению и уплате обязательных платежей, а также формированию необоснованных вычетов по НДС в размере около 1,2 трлн рублей», — говорит источник РБК в Генпрокуратуре.
«Кроме того, по его словам, — надзорным ведомством поставлено под контроль расследование возбужденных по указанным фактам уголовных дел по статье 173.1 УК РФ о незаконном образовании юридического лица и статье 187 УК о неправомерном обороте средств платежей».
«Вопросы противодействия теневому сектору экономики находятся на особом контроле», — сказал источник в Генпрокуратуре, добавив, что «в целях аннулирования фиктивных налоговых деклараций Генпрокуратура внесла представление руководителю ФНС России».
В ФНС в ответ на запрос РБК сообщили, что представление Генпрокуратуры позволит «на законных основаниях исключить из обработки декларации “технических” компаний, чтобы использование “схемного” НДС, сформированного “площадкой”, было невозможно в дальнейшем».
«Если директор отказался от подписания деклараций и руководства компанией за все периоды, предшествующие проведению допроса, то у налогового органа есть право аннулировать только текущую декларацию и отсутствуют законные возможности “аннулировать” все декларации за предыдущие периоды», — объяснили в ФНС.
«ФНС получила законные основания для исключения представленных “техническими” компаниями в налоговые органы деклараций по НДС. В рамках межведомственного взаимодействия ФНС в адрес Генпрокуратуры направила список “технических” организаций — участников крупнейшей “площадки” для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в налоговой службе.
