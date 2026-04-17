Производители шоколада ищут замену какао из-за нестабильных цен на него

Производители шоколада ищут альтернативы какао из-за нестабильных цен на рынке в последние два года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Спрос на какао в Европе упал на 7,8% в годовом исчислении. В Северной Америке снижение составило 3,8% в первом квартале, хотя цена какао в феврале опустилась ниже $2,9 тыс. за тонну после рекордных $12 тыс. за тонну в декабре 2024 года. Все эти трудности связаны с засушливой погодой и болезнями растений, отмечает издание.
Сейчас шоколатье ищут замены традиционному какао. В числе альтернатив — изменение рецептур, замена какао на другие ингредиенты и разработка искусственных заменителей. Швейцарский пищевой гигант Nestle настолько переработал рецептуру нескольких изделий, что лишился права называть их шоколадом на территории Великобритании. Компания также разработала «шоколадоподобные продукты без какао», в их основе — обжаренные семена подсолнечника и овса.
Израильский производитель Celleste Bio представила батончики, содержащие выращенные в лаборатории клетки какао.
Запрос производителей на такие альтернативные продукты сильно ударил по поставщикам какао-бобов. Объемы продаж швейцарско-бельгийского производителя какао Barry Callebaut, как сообщило издание, упали на 14,3% в годовым исчислении за полгода с августа 2025 года по март нынешнего.
В феврале 2026 года фермер из Венесуэлы Владимир Скарзов в эфире радио РБК выразил мнение, что текущая стоимость какао-бобов занижена.
