На трассе М-4 в Ростовской области скопилась пробка длиной около 10 км

На трассе М-4 в Ростовской области скопилась серьёзная пробка длиной около десяти километров. Такие данные предоставил один из картографических сервисов.

Движение замедлилось в районе Красного Сулина: машины ползут со скоростью не более 10 км/ч. Затор растянулся от хутора Малая Гнилуша до хутора Пролетарка. Причиной послужила разгрузка бетонных балок, необходимых для строительства железнодорожного моста. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, из-за этих работ временно перекрыли правую полосу движения.