Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизеля из страны

Минэнерго сообщило о планах продлить временный запрет на вывоз с территории Казахстан бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

Согласно проекту приказа, запрет будет продлен до 21 ноября 2026 года. Отмечается, что документ включает запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов.

Кроме того, по данным ведомства, с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года будет продлен дополнительный запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

«Принятые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов», — пояснили в ведомстве.