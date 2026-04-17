Заменить старые ТЭЦ на «малые» АЭС планируют в Казахстане

Поясняется, что стратегия определяет цели, подходы и приоритетные направления государственной политики в области мирного использования атомной энергии.
«Документ направлен на обеспечение энергетической безопасности страны и устойчивого экономического роста, выполнение международных климатических обязательств, а также развитие высокотехнологичных производств и укрепление позиций Казахстана в глобальной ядерной отрасли», — пояснили в ведомстве.
Согласно стратегии, к 2050 году в Казахстане будет действовать не менее трех атомных электростанций. При этом реализация проекта первой АЭС уже начата, строительство второй станции находится на стадии рассмотрения, а для третьей АЭС в качестве перспективного направления изучается возможность применения технологий малых модульных реакторов.
Кроме того, в рамках реализации стратегии планируется:
- проведение технико-экономического анализа применимости ММР (малые модульные реакторы) в национальных условиях с учетом региональных особенностей, требований к надёжности и экономике проекта;
- участие в научно-исследовательской деятельности по разработке и проектированию ММР;
- определение приоритетных районов размещения ММР, в том числе в энергодефицитных регионах и в регионах со слаборазвитой электросетевой инфраструктурой, включая возможность замещения устаревших теплоэлектростанций.
Как уточняется на сайте Международного агентства по атомной энергии, малые модульные реакторы (ММР) — это современные ядерные реакторы мощностью до 300 МВт на энергоблок, что составляет примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.
Многие из преимуществ ММР связаны с их конструкцией: они небольшие и модульные. Учитывая их малую площадь, ММР можно размещать в местах, не подходящих для более крупных атомных электростанций.