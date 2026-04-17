Рост цен на товары ускорил инфляцию в Прикамье до 7,1%

Рост расходов ретейлеров на логистику и аренду привёл к повышению цен на смартфоны, беспроводные наушники и телевизоры. В то же время зафиксировано снижение стоимости стиральных машин, ноутбуков и планшетов, обусловленное сокращением потребительского спроса.