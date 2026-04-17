Рост цен на товары ускорил инфляцию в Прикамье до 7,1%

В марте годовой уровень инфляции в Прикамье вырос до 7,1%, что на 0,4% выше февральского показателя февраля в 6,7%. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Центробанка РФ по Пермскому краю.
Основной причиной динамики стало повышение цен на отдельные категории продуктов питания и непродовольственных товаров. Сильнее всего в продовольственном сегменте подорожали яйца и сахар. Причинами стали предпраздничный спрос, рост затрат производителей и снижение объёма предложения на рынке.
Рост расходов ретейлеров на логистику и аренду привёл к повышению цен на смартфоны, беспроводные наушники и телевизоры. В то же время зафиксировано снижение стоимости стиральных машин, ноутбуков и планшетов, обусловленное сокращением потребительского спроса.
Также заметно выросли цены на зарубежные туры. Эксперты связывают это с началом сезона, ограниченным выбором маршрутов и ослаблением курса рубля. Уровень инфляции по России достиг 5,9%. Банк России намерен продолжить политику, которая должна замедлить рост цен до 4%.