Мельниченко рассказал о влиянии атак дронов на рынок удобрений

Основатель СУЭК и «ЕвроХима» Андрей Мельниченко заявил о влиянии налетов дронов на производство азотных удобрений в России. Он отметил, что мировое производство этого типа удобрений пострадало из-за закрытия Ормузского пролива.

Источник: РБК

Налеты беспилотников значительно сказываются на производстве азотных удобрений, заявил основатель СУЭК и «ЕвроХима» Андрей Мельниченко, передает Reuters.

«Хорошо известные события, происходящие на территории нашей страны ведут к учащению атак беспилотников на российские предприятия», — сказал Мельниченко в кулуарах конференции комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и климатической политике. По его словам, влияние от таких атак «достаточно значительно».

Он также прокомментировал ситуацию на мировом рынке удобрений в связи с блокадой Ормузского пролива. По его словам, сильнее всего от нее пострадало производство азотных удобрений из природного газа, поскольку оно связано с месторождениями вблизи зоны конфликта.

Закрытие Ормузского пролива, несмотря на рост цен, фактически не сказалось на торговле калийными удобрениями, считает Мельничиенко. Сбои в торговле фосфатами временны, поскольку ближневосточные производители переориентируют логистику на порты за пределами Персидского залива.

26 марта Мельниченко предупредил о возможном снижении спроса на удобрения из России. По его словам, рост цен на удобрения, наблюдавшийся в последнее время, особенно в марте на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, неизбежно вызовет ответную реакцию со стороны фермеров. Это может привести к снижению конечного спроса.

25 февраля беспилотники атаковали завод по производству минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. В результате удара погибли семь человек, не менее десяти пострадали. Повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части и автомобиль для тушения пожаров. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что некоторые цеха завода по производству минеральных удобрений планируется запустить в мае.

