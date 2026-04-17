Мельниченко рассказал о влиянии атак дронов на рынок удобрений

Налеты беспилотников значительно сказываются на производстве азотных удобрений, заявил основатель СУЭК и «ЕвроХима» Андрей Мельниченко, передает Reuters.
«Хорошо известные события, происходящие на территории нашей страны ведут к учащению атак беспилотников на российские предприятия», — сказал Мельниченко в кулуарах конференции комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и климатической политике. По его словам, влияние от таких атак «достаточно значительно».
Он также прокомментировал ситуацию на мировом рынке удобрений в связи с блокадой Ормузского пролива. По его словам, сильнее всего от нее пострадало производство азотных удобрений из природного газа, поскольку оно связано с месторождениями вблизи зоны конфликта.
Закрытие Ормузского пролива, несмотря на рост цен, фактически не сказалось на торговле калийными удобрениями, считает Мельничиенко. Сбои в торговле фосфатами временны, поскольку ближневосточные производители переориентируют логистику на порты за пределами Персидского залива.
26 марта Мельниченко предупредил о возможном снижении спроса на удобрения из России. По его словам, рост цен на удобрения, наблюдавшийся в последнее время, особенно в марте на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, неизбежно вызовет ответную реакцию со стороны фермеров. Это может привести к снижению конечного спроса.
25 февраля беспилотники атаковали завод по производству минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. В результате удара погибли семь человек, не менее десяти пострадали. Повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части и автомобиль для тушения пожаров. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что некоторые цеха завода по производству минеральных удобрений планируется запустить в мае.