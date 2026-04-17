«Земельный банк» создадут в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин провел расширенное заседание регионального совета, где обсудили, как вовлечь в оборот неиспользуемые земельные участки. Их планируют передавать участникам СВО и многодетным семьям, формируя единый «земельный банк» на уровне муниципалитетов, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.
Как подчеркнул Никитин, при выборе площадок будут учитывать наличие школ, доступность медицины и уже существующую инфраструктуру. В приоритете — территории рядом с районными центрами и населенные пункты, где можно быстро обеспечить комфортную жизнь.
Инициатива должна не только поддержать семьи, но и дать импульс развитию сельских территорий. Речь идет о возвращении людей в небольшие населенные пункты и создании устойчивой среды для жизни.
К работе подключат профильные ведомства, Росреестр и юридические структуры. При необходимости задействуют прокуратуру и суды, чтобы ускорить решение спорных вопросов. Параллельно муниципалитетам поручено определить конкретные цели в демографической политике и продвижении здорового образа жизни — эти задачи увязаны с нацпроектом «Семья» и общей стратегией развития региона.