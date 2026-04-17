Суд в Москве арестовал фигурантов дела о крупнейшей сети «бумажного» НДС

Замоскворецкий районный суд Москвы в четверг, 16 апреля, по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня в отношении трех фигурантов уголовного дела о крупнейшей в России схеме «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн руб.
Двое проходят по делу в статусе обвиняемых, еще один — подозреваемого. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с решением суда.
Как уточнил собеседник РБК, одному из них вменяют в вину неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК), а двум другим — представление подложных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК) и незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК).
В картотеке суда указаны данные арестованных по этим статьям: Пацуков Д. В. (ст. 187, ч. 2), Сапрыкин Д. О. (ст. 173.3, ч. 2, пп. «а», «б») и Макаров А. А. (ст. 173.1, ч. 2, п. «б»).
Они являются фигурантами дела о сети «бумажного» НДС на 1,2 трлн руб., подтвердил источник РБК, близкий к суду.
Как работала «самая большая схема», кто был ее клиентом, что им теперь грозит и как все это связано с исправительной колонией, читайте в статье РБК.