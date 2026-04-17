Власти жёстко наводят порядок в теневом криптобизнесе

Документ разработан в развитие более масштабного законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», который был внесен в Госдуму 1 апреля. Помимо уголовных санкций, он обязывает валютных резидентов РФ уведомлять ФНС об открытии или закрытии иностранных криптокошельков в течение месяца, а также отчитываться о всех операциях с ними. Как сообщал РБК, при условии одобрения инициативы изменения могут вступить в силу с 1 июля 2027 года.