Власти жёстко наводят порядок в теневом криптобизнесе

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Инициатива предусматривает наказание за организацию обращения цифровой валюты без лицензии Центробанка. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что изменения призваны обеспечить прозрачность рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) и снизить риски совершения финансовых преступлений.
За обычное правонарушение в этой сфере нарушителю грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 000 рублей. При этом законопроект вводит понятия крупного и особо крупного ущерба. Крупным признается ущерб от 3,5 млн рублей, а особо крупным — свыше 13,5 млн рублей.
Максимальное наказание предусмотрено для организованных групп или случаев особо крупного ущерба. В таких ситуациях суд может назначить принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет, дополнив наказание штрафом в размере до 1 млн рублей. Ожидается, что в Уголовном кодексе появится новая статья 171.7 («Незаконная организация обращения цифровой валюты»).
Документ разработан в развитие более масштабного законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», который был внесен в Госдуму 1 апреля. Помимо уголовных санкций, он обязывает валютных резидентов РФ уведомлять ФНС об открытии или закрытии иностранных криптокошельков в течение месяца, а также отчитываться о всех операциях с ними. Как сообщал РБК, при условии одобрения инициативы изменения могут вступить в силу с 1 июля 2027 года.