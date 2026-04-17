Цены на алюминий корёжит после открытия Ормуза

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) резко обвалилась на 5,7% после того, как власти Ирана приняли решение временно разблокировать Ормузский пролив. К 17:45 по московскому времени стоимость тонны металла, критически важного для автомобилестроения, авиации и производства упаковки, опустилась до отметки 3540 долларов. Это падение стало прямым следствием ослабления опасений по поводу перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива.
Однако стремительное снижение котировок оказалось недолгим. Уже к 19:50 цена алюминия восстановилась до 3643,5 доллара за тонну. Причиной разворота стали новые заявления Тегерана: иранская сторона пригрозила вновь заблокировать пролив, если США не прекратят блокаду иранских портов. Эти угрозы мгновенно вернули на рынок нервозность, перекрыв первоначальный позитивный эффект от разблокировки логистической артерии.
Напомним, что в начале текущей недели биржевая стоимость алюминия обновила четырехлетний максимум именно на фоне новостей о блокаде американцами иранской портовой инфраструктуры. Дополнительным шоком для рынка стало объявление форс-мажорных обстоятельств компанией Emirates Global Aluminium — одним из крупнейших мировых производителей металла. Ситуация остается крайне напряженной: несмотря на временное открытие пролива, тысячи судов в Персидском заливе не рискуют двигаться дальше, опасаясь ракетных атак со стороны Ирана.
