Цены на алюминий корёжит после открытия Ормуза

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) резко обвалилась на 5,7% после того, как власти Ирана приняли решение временно разблокировать Ормузский пролив. К 17:45 по московскому времени стоимость тонны металла, критически важного для автомобилестроения, авиации и производства упаковки, опустилась до отметки 3540 долларов. Это падение стало прямым следствием ослабления опасений по поводу перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива.