Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на алюминий корёжит после открытия Ормуза

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) резко обвалилась на 5,7% после того, как власти Ирана приняли решение временно разблокировать Ормузский пролив. К 17:45 по московскому времени стоимость тонны металла, критически важного для автомобилестроения, авиации и производства упаковки, опустилась до отметки 3540 долларов. Это падение стало прямым следствием ослабления опасений по поводу перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива.

Однако стремительное снижение котировок оказалось недолгим. Уже к 19:50 цена алюминия восстановилась до 3643,5 доллара за тонну. Причиной разворота стали новые заявления Тегерана: иранская сторона пригрозила вновь заблокировать пролив, если США не прекратят блокаду иранских портов. Эти угрозы мгновенно вернули на рынок нервозность, перекрыв первоначальный позитивный эффект от разблокировки логистической артерии.

Напомним, что в начале текущей недели биржевая стоимость алюминия обновила четырехлетний максимум именно на фоне новостей о блокаде американцами иранской портовой инфраструктуры. Дополнительным шоком для рынка стало объявление форс-мажорных обстоятельств компанией Emirates Global Aluminium — одним из крупнейших мировых производителей металла. Ситуация остается крайне напряженной: несмотря на временное открытие пролива, тысячи судов в Персидском заливе не рискуют двигаться дальше, опасаясь ракетных атак со стороны Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
