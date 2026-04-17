Задолженность по бюджетным кредитам в 5 млрд рублей могут списать Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Ярославской области в этом году направили документы на списание 5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. В 2025 году региону списали более 593 млн рублей, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам отчета о работе правительства региона губернатора Михаила Евраева.
«Ярославская область вошла в число регионов, которые приняли участие в программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета. В 2025 году было списано 593,7 млн рублей, в этом уже направлены документы еще на 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Как отметил в ходе отчета Евраев, в Ярославской области также реализуется около 80 крупных инвестпроектов в сферах промышленности, логистики, агропромышленного комплекса и туризма с общим объемом более 425 млрд рублей и предполагающих создание более 27 тыс. новых рабочих мест. Рост заработной платы по итогам 2025 года опережает рост потребительских цен, а уровень бедности с 2021 по 2024 год он сократился с 8,7 до 6,5%. «За 2025 год количество субъектов МСП увеличилось на 1 653 по сравнению с 2024-м и составило более 52,5 тысячи. Кроме этого, за 2024 год количество самозанятых граждан увеличилось на 35,8 тысячи человек, сейчас их более 125 тысяч», — отметили в пресс-службе.
Также глава региона отметил, что одной из главных задач правительства области является поддержка участников СВО и их семей. К примеру, первокурсникам ярославских вузов, чьи отцы находятся в зоне проведения СВО, предоставляется единовременная выплата в размере 30 тыс. рублей, также санаторий «Ясные зори» предлагает санаторно-курортное лечение, Ярославский госпиталь ветеранов — медицинскую реабилитацию. Кроме того, участниками кадровой программы «Герои Ярославии» в 2025 году стали 30 человек.