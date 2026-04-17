Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись ростом индексов после открытия Ормуза

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись 17 апреля заметным ростом ключевых индексов после заявления Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 868,71 пункта (1,79%), до отметки 49 447,43 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 84,78 пункта (1,2%) и достиг уровня 7 126,06 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 365,78 пункта (1,52%) и оказался на отметке 24 468,48 пункта.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив после установления режима прекращения огня в Ливане открыт для прохода коммерческих судов. Однако в Белом доме заявили, что Вооруженные силы США продолжат морскую блокаду Ирана, установленную 13 апреля.