В Новгородской области завершат 18 инвестпроектов на 46 млрд рублей до конца 2026 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Реализовать 18 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 46 млрд рублей планируется до конца текущего года в Новгородской области. Это позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест, сообщил губернатор Александр Дронов на рабочей встрече, которую провел председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Основу экономического потенциала Новгородской области традиционно составляет производственно-промышленный сектор, в основном — обрабатывающие предприятия. До конца текущего года планируется завершить реализацию еще 18 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 46 млрд рублей. Будет создано около двух тысяч рабочих мест», — отметил Дронов.
В 2025 году в регионе уже завершены 12 инвестпроектов на 7 млрд рублей, создано почти 800 рабочих мест. Среди наиболее значимых — запуск производства умных телевизоров Sber на «Гигафабрике», выпуск крафт-лайнера на Боровичской картонно-бумажной фабрике, строительство корпуса «Граф Муравьев» на курорте «Старая Русса».
Встреча прошла в рамках круглого стола комитета Госдумы по теме «Технопарки как инструмент роста промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности». Топилин отметил успехи региона в развитии современных технологий и создании законодательного каркаса для стартапов.
Губернатор также доложил о развитии промышленного технопарка «Трансвит», в этом году начнется строительство нового корпуса за счет федеральной субсидии, и об особой экономической зоне «Новгородская», где работают 15 компаний-резидентов, и о приоритетном проекте «Город-университет». В его рамках строится кампус НовГУ на 4 тыс. мест, действует ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», где в этом году в четвертый раз пройдет финал чемпионата высоких технологий. Начато строительство второй очереди инновационного центра — лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения.