В Новгородской области завершат 18 инвестпроектов на 46 млрд рублей до конца 2026 года

Губернатор также доложил о развитии промышленного технопарка «Трансвит», в этом году начнется строительство нового корпуса за счет федеральной субсидии, и об особой экономической зоне «Новгородская», где работают 15 компаний-резидентов, и о приоритетном проекте «Город-университет». В его рамках строится кампус НовГУ на 4 тыс. мест, действует ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», где в этом году в четвертый раз пройдет финал чемпионата высоких технологий. Начато строительство второй очереди инновационного центра — лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения.