Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 18 апреля

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 18 апреля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 18 апреля, субботу. Так, в начале больших выходных курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались прежними.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 18 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 17 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в субботу, 18 апреля.

Тем временем ДФР раскрыл махинации минского архитектурного бюро Zrobim, которое за пять лет скрыло $6 млн — «черный нал» прятали под кодовым словом «сейф».

