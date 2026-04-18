Посол Байлен: Филиппины хотят закупать больше нефти у России

КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Филиппины собираются закупать больше российской нефти, это выход в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС посол этой страны в РФ Игорь Байлен.
«Это правда (Филиппины закупили у России партию нефти — прим. ТАСС). Покупка была осуществлена Petron, главным импортером нефти на Филиппины, — сказал он. — И мы действительно в этих условиях собираемся закупать больше. Это, конечно же, вопрос какого-то регулирования в условиях того, что в мире происходит».
«Но на фоне этого кризиса мы думаем, что это выход, — отметил посол. — И мы думаем, что кризис на Ближнем Востоке предоставляет возможность для торговых отношений наших стран. И, помимо нефти, мы также уверены, что у нас будут продуктивные закупки удобрений».
По его словам, любые кризисы создают возможности.