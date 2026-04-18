ФНС назвала порог годового дохода для контроля переводов: скольких россиян это затронет

Усиленный контроль за денежными переводами физических лиц затронет три процента россиян. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы России.
В ведомстве уточнили, что основанием для усиленного контроля за переводами станет превышение порога незадекларированного годового дохода в 2,4 млн рублей.
«На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения», — говорится в сообщении.
Речь идет исключительно о случаях, когда граждане не декларируют свои доходы в соответствии с требованиями законодательства. В ФНС подчеркнули, что для добросовестных налогоплательщиков никаких проверок не предусмотрено.
Ранее KP.RU сообщал, что Минфин осенью планирует рассмотреть вопрос о введении налога на сверхприбыль. Окончательное решение будет зависеть от потребностей федерального бюджета на ближайшие три года.