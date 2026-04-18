Bild: автоколонна направилась в Берлин в знак протеста из-за цен на топливо

В Германии проходит автопробег в сторону Берлина, организованный в знак протеста против роста цен на топливо, который связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Инициатива началась на севере страны и постепенно привлекла новых участников по мере продвижения колонны, сообщает газета Bild.
Несмотря на некоторое снижение стоимости топлива в последние дни, цены остаются высокими и вызывают недовольство среди автомобилистов. По оценкам, бензин и дизель продолжают находиться на уровне, который многие считают чрезмерным для повседневных расходов.
Маршрут протестующих пролегает через несколько регионов и федеральных земель, охватывая крупные города и транспортные узлы. Организаторы акции заявляют, что таким образом хотят привлечь внимание к экономическим трудностям граждан и выразить недовольство политикой властей в этой сфере.