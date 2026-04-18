Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: автоколонна направилась в Берлин в знак протеста из-за цен на топливо

Колонна автомобилистов направляется в Берлин в знак протеста против высоких цен на топливо в Германии.

Источник: Аргументы и факты

В Германии проходит автопробег в сторону Берлина, организованный в знак протеста против роста цен на топливо, который связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Инициатива началась на севере страны и постепенно привлекла новых участников по мере продвижения колонны, сообщает газета Bild.

Несмотря на некоторое снижение стоимости топлива в последние дни, цены остаются высокими и вызывают недовольство среди автомобилистов. По оценкам, бензин и дизель продолжают находиться на уровне, который многие считают чрезмерным для повседневных расходов.

Маршрут протестующих пролегает через несколько регионов и федеральных земель, охватывая крупные города и транспортные узлы. Организаторы акции заявляют, что таким образом хотят привлечь внимание к экономическим трудностям граждан и выразить недовольство политикой властей в этой сфере.

Ранее посольство Ирана в Таиланде заявило, что цены на бензин в США могут вырасти до 20 долларов за галлон на фоне политики Вашингтона.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше