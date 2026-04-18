Россиянам напомнили о сроке подачи налоговых деклараций: осталось менее двух недель

У российских налогоплательщиков остается менее двух недель для подачи декларации 3-НДФЛ за 2025 год. Как пояснила в интервью РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук, отчитаться о доходах, с которых не был удержан налог, нужно успеть до 30 апреля.