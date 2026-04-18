Россиянам напомнили о сроке подачи налоговых деклараций: осталось менее двух недель

Мемрук: Россиянам надо успеть подать декларации 3-НДФЛ до 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

У российских налогоплательщиков остается менее двух недель для подачи декларации 3-НДФЛ за 2025 год. Как пояснила в интервью РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук, отчитаться о доходах, с которых не был удержан налог, нужно успеть до 30 апреля.

До 30 апреля необходимо самостоятельно заполнить декларацию и уплатить НДФЛ в ряде случаев, отметила эксперт. Она напомнила, что обычно российские компании и ИП, выступающие налоговыми агентами, сами удерживают налог при выплате доходов. Кроме того, по некоторым доходам уплата производится на основании уведомления в специальные сроки.

«Например, от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока; доходы из-за рубежа…; в виде выигрыша в лотерею…; а также в виде дорогого подарка», — уточнила Мемрук.

При этом ранее в Госдуме предложили увеличить в 2,5 раза налоговый вычет при покупке жилья.

KP.RU в свою очередь перечислил способы получить максимальный налоговый вычет.