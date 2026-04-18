Semafor: инвесторы недооценивают экономические последствия войны с Ираном

Акции компаний США компенсировали первоначальные потери и на этой неделе взлетели в цене до рекордных отметок на фоне надежд на прочный мир на Ближнем Востоке. Однако глава Лондонской фондовой биржи Дэвид Швиммер заявил, что у участников фондовых рынков сформировалось чувство «рационального благодушия», которое угрожает «перерасти в иррациональное благодушие». Президент Citadel Securities Джим Эспозито обеспокоен «разрушением дисциплины» и обращает внимание, что выросло «поколение инвесторов, которые так и не познали цену ошибки».