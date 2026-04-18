Semafor: инвесторы недооценивают экономические последствия войны с Ираном

Опрошенные порталом эксперты считают, что такое поведение инвесторов формировалось десятилетиями.

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Инвесторы серьезно недооценивают глобальные экономические последствия войны США и Израиля с Ираном, предупредили на этой неделе руководители крупнейших финансовых институтов. Об этом сообщил портал Semafor.

Акции компаний США компенсировали первоначальные потери и на этой неделе взлетели в цене до рекордных отметок на фоне надежд на прочный мир на Ближнем Востоке. Однако глава Лондонской фондовой биржи Дэвид Швиммер заявил, что у участников фондовых рынков сформировалось чувство «рационального благодушия», которое угрожает «перерасти в иррациональное благодушие». Президент Citadel Securities Джим Эспозито обеспокоен «разрушением дисциплины» и обращает внимание, что выросло «поколение инвесторов, которые так и не познали цену ошибки».

Амос Хохштейн, бывший советник по энергетике в администрации Джо Байдена, заявил, что рынок недооценивает экономические последствия войны «на свой страх и риск», указав на разрыв между спотовыми и фьючерсными ценами на нефть. По мнению экспертов, такое поведение инвесторов формировалось десятилетиями: «пут Алана Гринспена» 1980−90-х годов превратился в «пут Дональда Трампа», когда рынок делает ставку на президента, который «ненавидит падение рынков». Как отметил Эспозито, 40 лет инвесторы «покупали падение и всегда оказывались правы».

