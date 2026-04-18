ЛДПР предложила освободить часть волонтеров от пошлины за регистрацию программ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект об освобождении волонтеров в некоторых российских регионах от уплаты государственной пошлины за регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Об этом ТАСС сообщил Слуцкий.
«ЛДПР предлагает освободить волонтеров в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, Республике Крым и городе Севастополе от госпошлины на регистрацию компьютерных программ, баз данных или микросхем. Мы обязаны заботиться о тех, кто вносит неоценимый вклад в приближение нашей победы», — сказал парламентарий.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ. В пояснительной записке отмечается, что с 1 января 2025 года госпошлина за такие действия была увеличена и сейчас составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Также расширен список льготных категорий, которые освобождаются от ее уплаты. В него включены ветераны и участники боевых действий, включая участников специальной военной операции.
«В то время, как наши бойцы СВО бесстрашно сражаются за Великую Победу, тысячи добровольцев в тылу делают все возможное для их поддержки. Они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, поддерживают военных морально и создают технические устройства, необходимые для фронта. Однако, создав соответствующие устройства, они сталкиваются с необходимостью заплатить госпошлину. ЛДПР считает такую тенденцию в корне неверной», — подчеркнул лидер партии.