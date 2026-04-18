В РФ предложили ввести новую ежемесячную выплату: о какой категории граждан идет речь

В Госдуме хотят платить 10 тысяч рублей ветеранам труда каждый месяц.

Ветераны труда в России должны получить право на ежемесячную доплату в 10 тыс. рублей. С подобной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«У нас в стране большое количество людей, которые имеют почетное звание “Ветеран труда”. К сожалению, сегодня в разных регионах у них разные льготы», — сказал депутат для ТАСС.

Политик также прокомментировал возможное дополнительное поощрение Героев Труда к 1 мая. Миронов заявил, что Героев Труда немного и они заслуживают признания, поэтому правильным было бы ввести для них специальную ежегодную выплату к 1 мая.

Ранее KP.RU писал, что выплаты ветеранам ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей начнут перечислять в апреле.

В свою очередь депутат Владислав Даванков предложил ввести единый порядок получения соцвыплат пенсионерами.