На Восточной верфи (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Ительмен» проекта 03141. Краболов построен в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде, сообщает пресс-служба ОСК.
«“Ительмен” — десятое из серии судов-краболовов, строящееся на предприятии в рамках государственной программы инвестиционных квот», — говорится в сообщении.
В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса. Краболов может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и для замораживания продукции в море и транспортировки ее на берег. При неизменных внешних обводах корпуса, энергетической установки и основного комплекта оборудования судно можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.
Новый краболов спустили на воду на Амурском судостроительном заводе. Фото: Предоставлено пресс-службой ОСК.
Судно обладает высокими мореходными качествами и энергосберегающими характеристиками, обеспечивая эффективную и безопасную эксплуатацию в неограниченном районе плавания, в том числе в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать краболов в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний «Ительмен» будет передан заказчику для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.
