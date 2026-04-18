ФНС будет контролировать денежные переводы россиян: кого это затронет

В ФНС уточнили критерии попадания под контроль за переводами физлиц.

Источник: Комсомольская правда

Контроль банковских переводов физических лиц затронет около трех процентов экономически активного населения. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы России.

ФНС разъяснила, что основанием для контроля переводов россиян станет превышение порога незадекларированного дохода в 2,4 миллиона рублей в год.

«На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет только о гражданах, которые не декларируют доходы в установленном порядке. По данным службы, для добросовестных налогоплательщиков дополнительные проверки не предусмотрены.

В ФНС добавили, что разрабатываемая система риск-анализа позволит более взвешенно оценивать информацию о финансовых операциях. Уточняется, что переводы между близкими родственниками под действие данной меры не подпадают.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в России введены обновленные требования к оформлению платежных поручений для переводов в бюджетную систему. Речь идет о налогах, сборах, штрафах и иных платежах на счета Федерального казначейства.

Изменения не затрагивают обычные переводы между физическими лицами и касаются исключительно расчетов бизнеса с государством. По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, нововведения направлены на уточнение реквизитов безналичных бюджетных платежей.

Как писал KP.RU, с 1 ноября 2025 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Они позволяют ФНС взыскивать задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, без обращения в суд.

Ранее Минфин России заявил, что осенью планирует вернуться к обсуждению введения налога на сверхприбыль. Окончательное решение будет приниматься с учетом потребностей федерального бюджета на ближайшие три года.

Статс-секретарь ведомства Алексей Сазанов уточнил, что вопрос будет рассматриваться в рамках бюджетного цикла, в ходе которого также планируется оценить наличие сверхприбылей в отдельных секторах экономики.