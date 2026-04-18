Россиянам назвали случай, когда могут отказать в отпуске

Работодатель вправе не разрешить сотруднику делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Закон требует, чтобы одна из его [отпуска] частей составляла не менее 14 календарных дней, а остальные дни могут предоставляться по соглашению сторон», — пояснила Подольская.
Эксперт пояснила, что работодатель может отказать в коротком отпуске (например, на пятницу-понедельник) во время высокой загрузки или при отсутствии замены.
Подольская также разъяснила, что уйти в отпуск за свой счет можно только при взаимном согласии с работодателем. Наниматель вправе отказать, поскольку отсутствие сотрудника потребует его замещения, а производственная деятельность может быть приостановлена.
