Россиянам назвали случай, когда могут отказать в отпуске

Подольская: Работодатель может отказать в отпуске, если его хотят разделить.

Источник: Комсомольская правда

Работодатель вправе не разрешить сотруднику делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Закон требует, чтобы одна из его [отпуска] частей составляла не менее 14 календарных дней, а остальные дни могут предоставляться по соглашению сторон», — пояснила Подольская.

Эксперт пояснила, что работодатель может отказать в коротком отпуске (например, на пятницу-понедельник) во время высокой загрузки или при отсутствии замены.

Подольская также разъяснила, что уйти в отпуск за свой счет можно только при взаимном согласии с работодателем. Наниматель вправе отказать, поскольку отсутствие сотрудника потребует его замещения, а производственная деятельность может быть приостановлена.

Ранее стало известно, что в России работодатели не могут штрафовать своих сотрудников: ни одна из статей Трудового кодекса не предусматривает подобного вида наказания за дисциплинарные проступки.