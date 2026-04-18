На конференции в Хайнане представят торгово-экономические возможности РФ и КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 18 апреля. /ТАСС/. Представительная российская делегация примет участие в конференции «Китай (Хайнань) — Россия», посвященной инвестиционному и технологическому сотрудничеству, которая пройдет с 21 по 23 апреля на острове Хайнань, сообщили ТАСС организаторы.
Возглавляет российскую делегацию первый исполнительный вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Максим Белопотапов. Мероприятие организовано при содействии Китайского комитета содействия международной торговле (CCPIT), а также при активной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и администрации провинции Хайнань. Предстоящие консультации опираются на результаты договоренностей, достигнутых в 2024 году.
«Центральной темой встречи станет практическое наполнение уникального международного экономического маршрута, формирование которого между странами — участницами Международного конгресса промышленников и предпринимателей и островом Хайнань стало возможным благодаря инициативе и многолетней работе президента конгресса Артема Юрьевича Чайки», — рассказал ТАСС Белопотапов.
Акцент на высокие технологии и кооперацию.
Программа визита, с которой ознакомился ТАСС, включает закрытые экспертные сессии, панельные дискуссии с участием руководства уезда Чэнмай и представителей Хайнаньского экологического парка программного обеспечения (RSC), а также серию двусторонних переговоров. В составе делегации — руководители отраслевых союзов, эксперты финансового сектора и представители инновационных центров. Главными темами обсуждения станут механизмы локализации высокотехнологичных производств, реализация совместных инициатив в сфере цифровой медицины, транспорта, логистики и трансграничных инвестиций.
Участники встречи отмечают, что интерес к Хайнаню обусловлен не только его рекреационным потенциалом, но в первую очередь уникальными экономико-правовыми условиями. «Статус независимой таможенной территории и преференциальные налоговые режимы порта свободной торговли создают беспрецедентные условия для организации переделов продукции и сырья, а также запуска сложных технологических проектов, востребованных на глобальных рынках. Речь идет о качественной бизнес-среде в субтропической зоне с развитой индустриальной и социальной инфраструктурой», — пояснил представитель делегации.
Международный контекст и ожидаемые итоги.
Ожидается, что по итогам работы будут подписаны несколько документов, направленных на упрощение входа новых резидентов в экосистему Хайнаньского порта свободной торговли, где на сегодняшний день уже зарегистрировано около 15 тыс. компаний со всего мира. Флагманским итогом может стать формирование дорожной карты российско-китайской технологической кооперации в регионе, что позволит вывести взаимодействие промышленных кругов двух стран на качественно новый уровень.