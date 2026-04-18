Дмитриев: снятие санкций США в отношении нефти РФ вызовет истерику в Европе

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что всё больше государств начинают осознавать важность российских энергоресурсов для глобальной экономической устойчивости.
По его оценке, речь идёт прежде всего о нефти и газе, которые играют ключевую роль в обеспечении стабильности мировых рынков.
Он отметил, что подобное понимание постепенно формируется и у США, а значение российских поставок рассматривается как системообразующий фактор для многих экономик. В этом контексте подчёркивается растущая зависимость ряда стран от бесперебойного энергоснабжения.
Дмитриев также высказал мнение, что действующие ограничения в отношении России не достигают поставленных целей и наносят вред. По его словам, возможные изменения политики США в этой сфере могут вызвать резкую реакцию со стороны европейских стран и Великобритании.
Ранее министерство финансов Соединённых Штатов заявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Согласно документу, нефть РФ выведена из-под ограничительных мер США до 16 мая.