Дмитриев: снятие санкций США в отношении нефти РФ вызовет истерику в Европе

Глава РФПИ заявил, что все больше стран осознают системообразующую роль российских углеводородов.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что всё больше государств начинают осознавать важность российских энергоресурсов для глобальной экономической устойчивости.

По его оценке, речь идёт прежде всего о нефти и газе, которые играют ключевую роль в обеспечении стабильности мировых рынков.

Он отметил, что подобное понимание постепенно формируется и у США, а значение российских поставок рассматривается как системообразующий фактор для многих экономик. В этом контексте подчёркивается растущая зависимость ряда стран от бесперебойного энергоснабжения.

Дмитриев также высказал мнение, что действующие ограничения в отношении России не достигают поставленных целей и наносят вред. По его словам, возможные изменения политики США в этой сфере могут вызвать резкую реакцию со стороны европейских стран и Великобритании.

Ранее министерство финансов Соединённых Штатов заявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Согласно документу, нефть РФ выведена из-под ограничительных мер США до 16 мая.

