В ФНС России рассказали, кого из горожан коснется контроль за банковскими переводами

В рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц. При этом переводы на личные счета от близких родственников — в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью — не попадут под этот контроль, — цитирует ТАСС заявление ФНС России.